Vali Toprak'tan 'Halk' Toplantısı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kentin ileri gelenleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.



Bir otelde verilen yemekli halk toplantısına Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, vali yardımcıları Hasan Ongu ve Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Hakkari'deki kanaat önderleri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Toprak, devlet idaresinde kamu bürokrasinin yanı sıra kanaat önderleri ve halkın gözünde önem kazanmış, sözü dinlenen kişilerle bir araya gelmenin çok faydalı olacağını değerlendirdiklerini ifade etti. Vali Toprak, "Siz bizim bir yerde gözümüz kulağımız oluyorsunuz ve vatandaşın tansiyonunu bize aktarıyorsunuz. Bizim de kararımızı, düşüncelerimizi vatandaşlara aktarıyorsunuz. Bizim atlamış olduğumuz şeyleri siz bize hatırlatıyorsunuz, yerine göre biz sizi bilgilendiriyoruz. Böylece de ortak akıl sayesinde daha iyi noktalara gelebilmek için hizmet, asayiş, huzur ve bayındırlık hizmetleri manasında hepimiz ortak bir çaba içerisine girmiş bulunuyoruz. Ben periyodik olarak yaptığımız bu toplantıların çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bu toplantılardan çok istifade ediyoruz. Bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz ve bunun da faydasını görüyoruz" şeklinde konuştu.



"Hakkari'de gayet huzurlu bir ortam var"



Hakkari'de devletin ve sivillerin önde gelen kişilerinin bir arada görüntü vermesinin bile çok önemli olduğunu ifade eden Vali Toprak, bunun birlik, bütünlük ve dayanışmanın kuvvetli bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Vali Toprak, "Bu birlik bütünlüğümüzün, dayanışmamızın ne kadar kuvvetli olduğunun göstergesidir. Bundan sonra da aynı duyarlılıkla bu toplantılara devam edeceğiz. Hakkari'mizde gayet huzurlu bir ortam var çok şükür. Vatandaşımızın nefes aldığını görüyoruz. Esnaf ziyaretinde, okullara gittiğimde, sokakta yürüdüğümde herkesin gözündeki umut, mutluluk, huzuru gerçekten göze çarpacak şekilde dikkatimi çekiyor ve bu da bizi çok memnun ediyor. Bunu sürdürmek en büyük amacımız. Hakkari'de bulunmamızın tek bir amacı var, o da Hakkari'ye hizmet etmektir. Fakat hizmetleri yapabilmemiz için de birinci konumuz, huzur ortamının olmasıdır. Bunu da sağlayabilmek bize düşüyor arkadaşlar. Burada bulunan kişilere düşüyor. Birlik beraberliğimizi sürdürmemiz ve temin etmemiz için sizin çaba ve hassasiyet içerisinde olmanız bizim için yeterlidir" diye konuştu.



Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ise, belediye çalışmaları ile ilgili bilgiler vermesinin ardından Hakkari'de yürütülen çalışmalar ve ilin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - HAKKARİ