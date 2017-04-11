Vali Toprak'tan Esnaf Ziyareti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak esnafı ziyaret ederek çarşı merkezinde vatandaşların sıkıntılarını dinledi.



Vali Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çarşı esnafını ziyaret etti.



Esnafla bir süre sohbet ederek çay içen Toprak daha sonra taksi durağında taksicileri ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.



Çarşı merkezinde Vali Toprak ile görüşen vatandaşlar kahvede kendileriyle oturan Toprak ve beraberindekilere çay ikram etti.