Vali Toprak'tan Çukurca Ziyareti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Çukurca'ya gelen Toprak, Kaymakam Mehmet Mut, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



Kaymakamlıkta mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Toprak, daha sonra devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.



İlçe merkezindeki esnaflarla da sohbet eden Toprak, İçişleri Bakanlığı tarafından Çukurca Belediye başkan vekili olarak atanan Kaymakam Mehmet Mut'u belediyedeki makamında ziyaret etti.



Daha sonra Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına geçen Toprak, Tuğgeneral Bahtiyar Ersay'la bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.



Toprak, dönüş sırasında Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Köprülü Jandarma Kontrol Noktası'nda görev yapan askerlerle bir süre sohbet etti.