Vali Toprak Proje Yarışmasının Açılışına Katıldı
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İnönü Üniversitesi Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından biyoloji, kimya, fizik ve matematik alanlarında düzenlenen "11.
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İnönü Üniversitesi Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından biyoloji, kimya, fizik ve matematik alanlarında düzenlenen "11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması"nın açılışına katıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Toprak, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'dan yarışmaya katılan okulların stantlarını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile gezerek, öğrenci ve öğretmenlerden projeleri hakkında bilgi aldı.
Rektör Prof. Dr. Kızılay, toplam 332 projenin başvurusunun farklı üniversitelerden seçilen jüri üyeleri tarafından değerlendirildiğini, 50 projenin bölge sergisine davet edildiğini belirtti.
Yarışma kapsamında yapılacak ikinci bir değerlendirmenin ardından bölge yarışmasında dereceye giren finalistlerin Ankara'da yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazanacaklarını, yarışmanın kapanış töreninin de 20 Nisan Perşembe günü düzenleneceğini aktaran Kızılay, Vali Toprak'ı kapanış törenine davet etti.
Vali Toprak, davet için Rektör Prof. Dr. Kızılay'a teşekkür ederken yarışmacı öğrencilere de başarılar diledi.