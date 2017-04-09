Vali Toprak, Otistik Çocuklar İçin Yaptırılan Merkezi İnceledi

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.



Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toprak, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde yapımına başlanan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi inşaat alanında inceleme yaptı.



Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve okul projesini inceleyen Toprak, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızın hayata tutundurulması, anne ve babaların yükünün bu süre içerisinde hafifletilmesi adına iyi ve verimli bir eğitim verilmesi gerekiyor. Yapılacak okulun öğrenci kapasitesi 100. Ülkemize, ilimize ve özellikle otistik çocuklara sahip ailelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını ve bu konuda var olan ihtiyacı gidermesi temenni ediyorum. Hükümete, Milli Eğitim Bakanlığına, destek ve katkılarından dolayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile milletvekillerine ve okulun ilimize kazandırılması için çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum."



Milli Eğitim il Müdürü Tatlı, okulun 500 günlük süre içerisinde tamamlanarak, eğitime açılmasının planlandığını belirterek, okul içerisinde eğitim atölyelerinin yanı sıra mevcut okullarda bulunmayan birebir eğitimin verileceği bireysel eğitim odalarının bulunacağını bildirdi.