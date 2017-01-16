Vali Toprak Miad Toplantısına Katıldı

Vali Mustafa Toprak, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelde yapılan toplantıda, Arapgir ve Darende ilçelerinin Cittaslow (Sakin Şehir) programına dahil edilmesi, İnönü Üniversitesi kampüsü içinde hasta yakınlarının konaklamasını sağlamak amacıyla MİAD tarafından ikinci bir konukevinin yaptırılması ve üniversite öğrencilerine daimi burs sağlamak amacıyla mera vasfını yitirmiş olan arazilerinde bir vakıf kurularak bu vakıf tarafından badem yetiştirilmesi ve geliri ile öğrencilere burs sağlanması konuları görüşüldü.



Vali Toprak, toplantıda yaptığı konuşmada, Cittaslow Projesi çalışmalarından dolayı MİAD Başkanı Akdaş ve üyelerine taktir ve teşekkürlerini iletti.



Arapgir ve Darende ilçelerinin yanı sıra olabilirse ve Yeşilyurt Gündüzbey Mahallesi'nin de bu proje kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağını aktaran Vali Toprak, bu programa dahil olmuş olan ve daha önce görev yaptığı İzmir Seferihisar hakkında bilgi verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır da Urfa Harput düzleminde gerçekleşen turistik turlara Malatya'nın da dahil edilmesi konusunda başvuru yaptıklarını belirtti.



Toplantıda, MİAD, Malatya'da eğitim öğretimine devam eden 600 civarındaki üstün yetenekli öğrenciyle ilgili de bir çalışma yaparak, Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesiyle ortaklaşa bir proje yürütme kararı aldı.



Toplantıya, MİAD Başkanı Yunus Akdaş, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Aziz Yeniay, Mustafa Küçük, İlhan Erdoğan, Arif Karaca, Adnan Başdemir, İlhan Erdoğan ve kurul üyesi diğer iş adamları katıldı.