Vali Toprak, Kayısı Tesisini İnceledi

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Kayısı Araştırma Enstitüsü'nde kurulan kayısı yıkama, gruplandırma, islimleme ve kurutma entegre sisteminde incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK projesi kapsamında Kayısı Araştırma Enstitüsü'nde kurulan tesisi incelemesinde Vali Toprak'a Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ve ilgililer eşlik etti.



Tesis hakkında bilgi alan Toprak, yaptığı açıklamada, sistemin büyük avantajlar sağladığını kaydetti.



Üreticilerin sadece kayısıyı yetiştireceklerini, boyutlandırma, kükürtleme, kurutma gibi işçilik ve zaman isteyen işlemlerle uğraşmayacağını aktaran Vali Toprak, sistemin sayısının zamanla artırılacağını dile getirdi.



TÜBİTAK projesi çerçevesinde iki firmanın otomatik çekirdek çıkarma makinesinin geliştirilmesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Toprak, yıl sonu itibarıyla çalışmalar tamamlandığı takdirde makinenin de sisteme entegre edilmesiyle sistemin tam anlamıyla çalışmaya başlayacağını ifade etti.



Sistemin tamamlanmasıyla kayısının üretici tarafından toplanarak sistemin kurulduğu işletmelere getirileceğini aktaran Toprak, kayısıların işletmede yıkanacağı, gruplandırılacağı, kükürtleme işleminin yapılacağı, çekirdeğinin çıkartılarak tekrar kurutulmasının ardından 3-4 gün içerisinde tekrar üreticiye verileceği ya da istendiğinde pazarlama talebine göre hijyenik bir ortamda paketlenerek pazara sunulabileceğini kaydetti.



Vali Toprak, sistem sayesinde üreticinin kükürtleme ve çekirdek çıkarma işleminin asgariye indirileceği, hava şartlarına göre değişen kurutma süresinin 48 ila 72 saat arasına düşürüleceği, yağmurdan, çamurdan etkilenmeden ürün bozulmadan ya da zarar görmeden hijyenik bir şekilde kaliteli bir kuru kayısı elde edileceğini ayrıca, islimleme sonrası yapılan işçilik giderlerinin de asgariye indirilmesi ve kaliteli kuru kayısı elde edilmesiyle üreticinin kazancının artacağını vurguladı.