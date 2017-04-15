Vali Toprak'ın Darende Ziyareti
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Darende ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Darende ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Toprak, Darende'de Kaymakam Vekili Tolga Özdemir, Belediye Başkanı Süleyman Eser, Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamit Hamidettin Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi ince tarafından karşılandı.
İlçe ziyaretine ilk olarak Somuncu Baba Külliyesi'ni gezerek başlayan Toprak, burada Vakıf Başkanı Ateş'ten yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.
Daha sonra külliye civarındaki Tohma Kanyonu, Balıklı Kuyular, Çilehane ve Hamidiye Çarşısı'nı gezen Vali Toprak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir inanç merkezi olan Somuncu Baba Külliyesi'nin Malatya'nın önemli bir değeri olarak gördüklerini belirtti.
Toprak, ülkenin manevi şahsiyetlerinden Somuncu Baba ve onun soyundan gelen evlatlarının bulunduğu mekanları ziyaret etmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Tarihi mekanlardaki restorasyonlar, doğa ve turizme yönelik düzenlemelerle Hulusi Efendi Vakfı'nın Darende'ye büyük kazanımlar sağladığına işaret eden Toprak, "Darende, özellikle Somuncu Baba Külliyesi ve civarı farklı bir dünya gibi insanı ilk görüşte etkiliyor. Burada Somuncu Baba'nın manevi havasıyla çok güzel eserler yapılmış, müthiş çalışmalar sergilenmiş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.