Vali Toprak'ın Cazibe Merkezleri Değerlendirmesi

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Tanıtımının detaylarını paylaştığı programına katıldı.



Vali Toprak, Program dönüşü yaptığı açıklamada, "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından ilan edilen ve başvuru kabulüne başlanan, Malatya'mızın da içinde bulunduğu 23 ilde uygulanacak olan Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Tanıtım sunumunda detaylı bilgiler verildi. İlimize yeni yatırım yapacak, mevcut yatırımını yenileyecek veya mevcut yatırımını ilimize taşımak isteyen yatırımcılarımıza faizsiz yatırım kredisi, düşük faizli işletme kredisi, arsa tahsisi, yatırım nakliye desteği gibi birçok desteğin yanı sıra yatırım öncesi fizibilitelerin yapılması gibi danışmanlık hizmetlerinin de verilebilecek" dedi.



-"Yeni yatırımlar önemli ölçüde canlanacak"



Malatya'nın barındırdığı ekonomik potansiyelin yanı sıra program kapsamındaki diğer iller arasında daha avantajlı bir konuma sahip olduğunu da vurgulayan Vali Toprak, "Uygulanacak destek programı ile ilimizde yapılacak yeni yatırımlar önemli ölçüde canlanacak. Değerli yatırımcılarımızı Doğunun Batısı, Batının Doğusu olarak anılan ve Cazibe Merkezleri programı ile yatırımcılarımız için daha avantajlı hale gelen Huzur Kentimiz Malatya'mıza yatırıma ve kazanmaya davet ediyoruz. Yatırım süreçlerinin hızlandırması ve kolaylaştırması için tüm kurum ve kuruluşların yatırımcıların hizmetinde olacak. İlimize hayırlı olsun. Söz konusu programla ve destek kalemleriyle ilgili detaylı bilgiler Kalkınma Bankası'nın internet sitesi https: //basvuru.kalkinma.com.tr/ veya Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Yatırım Destek Ofisi internet sitesi www.malatyayatirim.gov.tr adreslerinden ulaşılabilinecek. Ayrıca Cazibe merkezleri Programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Yatırım Destek Ofisi'nin Tel: 0 (422) 322 15 55 nolu telefonundan da bilgi alına bilinecek. Cazibe Merkezleri Programı 1. Dönem Başvuruları 24.01.2017 tarihi itibariyle başlamış olup, 27.02.2017 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular Kalkınma Bankası'nın Ankara'daki merkezine yapılabileceği gibi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası binasında faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Yatırım Destek Ofisine de yapılabilecek" diye konuştu. - MALATYA