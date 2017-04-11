Vali Toprak'dan İl Emniyet Müdürüne Ziyaret
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret etti.
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı ziyaret etti.
Vali Toprak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde İl Emniyet Müdürü Urhal, müdür yardımcıları ve emniyet müdürlüğü personeli tarafından karşılandı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü makamına geçen Vali Toprak, burada Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Dr. Urhal'a tebriklerini iletti.
Vali Toprak, İl Emniyet Müdürü Dr. Urhal ve Müdür Yardımcıları ile bir süre sohbet ettikten sonra fotoğraf çektirdi. - MALATYA
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