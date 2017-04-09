Vali Toprak Arıtma Tesislerininde İnceleme Yaptı

Malatya Valisi Mustafa Toprak, vatandaşların şikayeti üzerine Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu.



Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, çevre uzmanları, 1. OSB Müdürü Remzi Yaşar, 2. OSB. Müdürü Vahap Erdem ile günlük 24 bin metreküp kapasiteli 1. OSB arıtma tesisini ziyaret etti.



Toprak, laboratuvarda tesisin giriş ve çıkış noktalarından alınan numunelerin analizini, biyolojik, kimyasal arıtılmasını inceleyerek tesisteki sistemin otomasyonunun mekanik, elektronik ve bilgisayar kumandalı olarak çalıştırılmasını inceledi. Tesis içerisinde de arıtma havuzlarının bulunduğu alandaki fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve çamursuzlaştırma ünitelerini de inceleyen Toprak, daha sonra yine günlük 24 bin metreküp kapasiteli yeni yapılan 2. OSB arıtma tesisine geçti.



Toprak, şikayet konusu olan Şahnahan Mahallesi'ndeki mesire alanı ve Devlet Su İşleri Sulama Tesisi'nin bulunduğu bölgede, Şahnahan Mahallesi sakinlerini de yanına alarak inceleme yaptı.



İncelemede mahalle sakinlerinin de belirttiği gibi suyun renginin siyah olarak dereye karıştığını ve bazen de pis koku yayıldığını tespit eden Vali Toprak, ilgililerden bunun sebebini ve ne gibi çözüm uygulanması gerektiğini sordu.



İlgililer, yağışlı havalarda arıtma tesisinde yağmur nedeniyle açık havuzlarda kapasite artışı meydana geldiği ve bununda fazla suyun tahliyesinden kaynaklandığını belirtti.



Malatya 1. OSB'nin 300 hektarlık alanının da yağmur suyu kanalları olmadığı, bbu nedenle yağmur suyunun arıtma tesisine girmeden tahliyesi amacıyla proje hazırlanması talimatını veren Toprak, 1. ve 2. OSB'de boyama ünitesi olan fabrikaların tespit edilmesi, bu tip fabrikalardan mutlaka ön arıtma yapılmasının gerekli olduğunu kaydetti.