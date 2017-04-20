Vali Toprak'a Ziyaret

İstanbul'dan gelen Genç Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Genel Başkan Yardımcısı Resul Çiftçi, Vali Cüneyt Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toprak, Ceylan ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti.



Ziyarette Ceylan, Vali Cüneyt Orhan Toprak'a Arapça yazılı "Ey Rabbimiz bizi muttakilere önder kıl" anlamını taşıyan tablo hediye etti.