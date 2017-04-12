Vali Toprak'a Ziyaret

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Yedi Renk Tek Yürek Platformu'na üye dernek ve vakıf yöneticilerinden oluşan 8 kişilik heyet, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak heyet üyeleriyle bir süre görüştü.



Ziyaretle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rize Araştırmalar Vakfı Başkanı Ömer Erdoğan, İstanbul Yedi Renk Tek Yürek Topluluğundan Hakkari'ye geldiklerini ifade ederek şunları söyledi:



"Türkiye'nin her vilayetinin İstanbul'da hemşehri dernekleri, federasyonları ve vakıfları var. Biz de onların tamamını içinde barındıran bir üst gönüllü kuruluşuz. 8 kişilik bir heyet olarak bu büyük topluluğumuza vekaleten buradayız. Hakkari'nin güzelliği, Hakkari'nin iyiliği, Hakkari'nin diriliği adına buradayız. Hakkarili insanlara selam verip hal hatır etmek için buradayız. İnşallah bu gayretler boşa gitmeyecek birkaç sene içerisinde Hakkari Türkiye'mize yakışır önemli bir şehir olacak."



Ziyarette heyete Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de eşlik etti.