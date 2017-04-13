Vali Topaca'dan İl Müftülüğüne Ziyaret

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara İl Müftülüğünü ziyaret ederek kent genelinde verilen din hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İl Müftülüğüne giderek İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nu makamında ziyaret eden Topaca, kendisinden kentte verilen din hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.



Vali Topaca, daha sonra ilçe müftüleriyle toplantı yaparak burada din hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.



Bu hizmetlerin işinde ehil olanlar tarafından yapılması gerektiğini belirten Topaca, "Ehil olmayanların bu hizmeti yapma imkanı yoktur. Devletin yetki verdiği, meşru anlamda bu hizmetleri yürüten, koordine eden sizlersiniz. Dolayısıyla sizlerin, din hizmetlerinin sunumu konusundaki başarınız, gayretiniz, samimiyetiniz, bu işlerin en güzel şekilde sunulması, ülkemizin bekası için, neslimizin korunması için, milletimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çok önemli." ifadelerini kullandı.



Din hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulamamasının, toplumsal olarak yaşanan birçok sıkıntının kaynağı olduğuna dikkat çeken Topaca, dinin güzel bir şekilde anlatıldığında, uyuşturucu, hırsızlık gibi sorunların da kalmayacağını kaydetti.



Topaca, Allah korkusu olan, iyi bir din eğitimi almış kişinin, dini veya toplumsal açıdan hoş görülmeyen davranışları yapmayacağını vurgulayarak, "Bu kapsamda dini hizmetlerin sunumu konusunda çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerin en iyi şekilde sunulması konusunda olağanüstü bir gayret sarf etmenizi istiyoruz." ifadesini kullandı.



Vali Topaca, toplantının sonunda İl Müftüsü Sönmezoğlu ve din hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan tüm görevlilere teşekkür etti.