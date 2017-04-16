Vali Topaca'dan Ankara'daki Silahlı Kavgayla Ilgili Açıklama

Vali Topaca'dan Ankara'daki silahlı kavgayla ilgili açıklama(Tür: Ankara)

Vali Topaca'dan Ankara'daki silahlı kavgayla ilgili açıklama

(Tür: Ankara)

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Ankara, Açıklama, Tabanca, Silah