Vali Topaca, Çevik Kuvveti Ziyaret Etti

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.



Topaca, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ziyarette bulundu.



Müdürlüğün konferans salonunda personelle bir araya gelen Topaca, 10 Nisan Polis Günü'nün polis teşkilatına, Türkiye'ye ve millete hayırlar getirmesini diledi.



Topaca, polisin yaptığı işin çok önemli, üstlendiği sorumluluğun çok büyük ve fedakarlık istediğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Herkesin bayramda, tatilde, izinde olduğu zaman bu teşkilat işinin başındadır. İzni sınırlıdır, hatta yer yer yok gibidir. Örneğin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biliyoruz ki arkadaşlar zaman zaman evine dahi gitmekte zorlandı, imkan bulamadı, işini bırakıp gidemedi. Ne zaman bir kriz var, ne zaman bir sıkıntı var polis işinin başındadır."



Polisin görevini yerine getirirken evrensel hukuk kurallarına uygun davranmak zorunda olduğunu da dile getiren Topaca, şöyle devam etti:



"Hukukun olmadığı bir yerde ne güvenlik olur, ne güven olur, ne de insanlar birbirine güvenerek ticaretini yapma ihtiyacını giderebilir. Hiçbiri olmaz. Mutlaka polis, devletin görünen yüzü olarak yaptığı her işte hukukun temel kurallarına, kanunlarımıza, anayasamıza ve diğer mevzuata uygun davranmak durumundadır. Bu anlayışı da yerleştirmemiz gerekiyor.



Biz, devletimizin dışında başka bir yere bağlı, başka bir yerden emir alan insan istemiyoruz. Temel esas, devlete ve millete bağlılıktır. Gönlü başka yerlerde olanlar varsa bu teşkilatta bir gün dahi durmasın. 'Bu teşkilatın üniformasını taşıyacağım, ama emri başka yerlerden alacağım' şeklinde bir düşünce varsa, bunun çok yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Genç arkadaşlarımızı da bu konuda uyarmak istiyorum. Farklı kişiler, gruplar, örgütler gelip sizleri kullanmak isteyebilir. Biz kendimizi kullandırmayacağız. Biz, devletimizin ve milletimizin hizmetindeyiz. Başka hiçbir yerin, hiçbir kişinin hizmetinde bulunamayız."



Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın hazır bulunduğu ziyarete, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar da katıldı.



Vali Topaca ve beraberindekiler, konferans salonundaki toplantının ardından polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemeğe katıldı.