Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale Şubesini ziyaret etti.
MÜSİAD Şube Başkanı Ali Osman Yıldız'ın karşıladığı Tavlı, dernek üyeleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Dernek Başkanı Yıldız, Vali Orhan Tavlı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çanakkale'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Tavlı'dan Müsiad'a Ziyaret
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale Şubesini ziyaret etti.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale Şubesini ziyaret etti.
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