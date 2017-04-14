Vali Taşyapan Referandum Öncesi Basınla Bir Araya Geldi

Van Valisi İbrahim Taşyapan, pazar günü kentte 619 bin 560 seçmenin bin 920 sandıkta oy kullanacağı, 11 bin 500 güvenlik görevlisinin de görev yapacağını söyledi.



Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Taşyapan, 619 bin 560 seçmenin bin 920 sandıkta oy kullanacağını söyledi. Taşyapan, "Bizim ilimizde halkoylaması saat 07.00 - 16.00 arasında gerçekleştirilecektir. İlimizin tamamında bin 920 sandıkta 619 bin 560 seçmenimiz oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulunun riyasetinde illerde ve ilçelerdeki seçim kurulları vasıtasıyla bu işlemler gerçekleştirilmektedir. Bütün ilçelerimizde ilçe seçim kurulu başkanlıklarımız var. İpekyolu ilçemizde iki seçim kurulumuz ve il seçim kurulumuz olmak üzere, buradaki seçim sistemimiz teşkilatlanmış durumdadır. Bu kurullarımızın aldığı kararlar neticesinde sandık kurulu üyelerimiz oluşturuldu, görevlendirmeler yapıldı. Pazar günü bütün sandıkların başında sandık kurulu başkanlarımız ve heyeti görev yapacaklardır ve vatandaşlarımız hangi sandıkta kayıtlı ise nüfus cüzdanları ile beraber oylarını kullanacaklar" dedi.



"Seçimle ilgili tedbirlerimizi almış bulunuyoruz"



16 Nisan'da yapılacak olan halkoylamasına ilişkin valilik ve kaymakamlılar olarak her türlü tedbirleri aldıklarını anlatan Taşyapan, "Valilikler ve kaymakamlıklar olarak görevimiz; seçimlerin huzur ve güven içinde yapılmasını sağlamaktır. Buna ilişkin seçim tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Jandarma bölgemizde jandarma teşkilatımız, polis bölgemizde ise polis teşkilatımız bütün tedbirleri her sandığın başında güvenlik görevlimizin olacağı şekilde planlamış bulunuyoruz. Bununla ilgili tedbirlerimizi en ücra yerlere kadar planladık. Gerek zırhlı ekipler, gerek motorize ekipler, gerek yol aramaları, yol emniyeti gibi tedbirleri aldık. Bazı binalarımızda birden fazla sandık var. O binalara bina sorumlularımız, bina güvenliğinden sorumlu rütbeli arkadaşlarımız ve sandıklara da polislerimiz ve jandarmalarımız tedbir alacak şekilde planlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"11 bin 500 güvenlik görevlisi görev yapacak"



"Vatandaşlarımızın hiçbir endişeye kapılmadan, özgür iradeleriyle kimsenin baskısına, yönlendirmesine ve telkinine boyun eğmeden özgür iradeleriyle oylarını kullanmalarını istiyoruz" diyen vali Taşyapan, şöyle devam etti:



"Polis bölgemizde, ilçelerimiz de dahil 3 bin 500 polisimiz görev yapacaktır. Jandarma bölgemizde ise 8 binin üzerinde personelimiz görev yapacaktır. Hem yol aramalarında, hem yol kontrollerinde ve yol güvenliğinde hem de sandıkların başında olacak şekilde planlanmış bulunmaktayız. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimizden de takviye aldık. Gerek 6. Hudut Alay Komutanlığı gerekse Erciş 8. Mekanize Topçu Alayından da takviye kuvvetler ve takviye zırhlılar aldık. Dolayısıyla herhangi bir zafiyet göstermeden arkadaşlarımız seçim saatinden önce başlamak üzere ilgili yerlerde referandum bittikten sonra da sandıkların güvenli bir şekilde adli mekanizmaya teslim edildiği aşamaya kadar ve ondan sonra da olası herhangi bir olaya karşı duyarlı olacak şekilde bütün planlamaları yapmış bulunmaktayız. Ben vatandaşlarımıza bir kez daha oy kullanma işleminin 07.00-16.00 arasında olduğunu unutmadan oylarını huzur ve güven içerisinde kullanmalarını istiyorum." - VAN