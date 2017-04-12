Vali Taşyapan'ın İlçe Ziyaretleri

Van Valisi İbrahim Taşyapan, il genelinde sürdürdüğü muhtarlarla istişare toplantılarına Özalp ve Saray ilçelerinde devam etti.



İlk önce Özalp ilçesine giden Taşyapan, halk eğitim merkezinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar tarafından karşılandı.



Taşyapan, burada yaptığı konuşmada, kamu yatırımlarıyla ilgili çalışmaları huzur ve güven ortamında, elbirliği içerisinde hızlıca yerine ulaştırmanın, tüm kamu yöneticilerinin ortak görevi olduğunu söyledi.



Ülkede uzun zamandır terörle mücadele edildiğini ve bu mücadelede etkin şekilde devam ettiğini ifade eden Vali Taşyapan, "Dünyada tarihte hiçbir terör örgütü devletin karşısında başarıya ulaşamamıştır. Geriye teröristlerin, oranın insanlarına verdiği zarar ve acılar kalmıştır. 2 bin yıllık mazisi olan Türkiye Cumhuriyeti devleti karşısında başarılı olmaları zaten mümkün değildir. Önlemli olan bunlara memleketimizde, köyümüzde, kentimizde destek vermemektir. Milletimizin birliği, beraberliği dirliği, güvenliğimiz önemlidir. Güvenlik her işin başıdır.



Bu ülkede huzur ve güvenlik olmazsa ekonomi, hayvancılık, turizm ve ticaret olmaz. Bu nedenlerle vatandaşlarımızı, devletimizin ve kanunların yanında görmek istiyoruz." dedi.



Terör örgütlerinin arkasında kimlerin bulunduğunun yakın geçmişte ülkede yaşanan gelişmelere bakıldığında daha net görülebileceğine işaret eden Taşyapan şöyle devam etti:



"Bizim referandum umuzla ilgilenmeyen bir Avrupa ülkesi var mı? Tüm Avrupa bu referandum da hayır çıksın diye uğraşıyor. 'Hayır' çıkar, 'evet' çıkar. Bu bizim bileceğimiz bir iş. Almanya'yı, İsveç'i, Danimarka'yı neden ilgilendiriyor? Bazı şeyleri bize kimlerin dayattığını iyi görmemiz lazım. Bunlarla alakalı değerlendirmeleri yaparken, gerekenleri görmemiz gerekir. Olayları yerli yerine koyarsak o zaman daha iyi idrak edebiliriz. IMF'ye borcumuzun bitmesi ve milli gelirimizin artmasıyla, ülkemizde ortaya çıkarılan sıkıntıların eş zamanlı olması tesadüf değildir. Onun için memleketimizin, devletimizin kıymetini bileceğiz."



Taşyapan, daha sonra beraberindeki kurum müdürleriyle Saray ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.