Vali Taşyapan'dan Taziye Mesajı

Van Valisi İbrahim Taşyapan, şehit Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe için taziye mesajı yayınladı.



Vali Taşyapan, yayınladığı mesajda, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının alçak tuzağının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadete erişen Erciş doğumlu Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'ye Yüce Mevla'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bahçe ailesinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - VAN