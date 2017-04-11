Vali Taşyapan'dan Özalp İlçesine Ziyaret

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Özalp ilçesini ziyaret etti.



Özalp Belediye Başkanı Ferhat Vardar tarafından karşılanan Taşyapan, daha sonra Özalp Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.



Vali Taşyapan, yatırım planlamaları, güvenlik, asayiş, ve mahallelerin belli başlı sorunları gibi konularda muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.