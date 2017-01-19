Vali İbrahim Taşyapan, Tuşba Kaymakamlığı görevine atanan Meral Uçar'ı ziyaret etti.
Makamında ziyaret ettiği Uçar'la bir süre kentin sorunlarıyla ilgili sohbet eden Taşyapan, yeni görevinde başarılar diledi.
Uçar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Taşyapan'a teşekkür etti.
Vali Taşyapan'dan Kaymakam Uçar'a Ziyaret
Vali İbrahim Taşyapan, Tuşba Kaymakamlığı görevine atanan Meral Uçar'ı ziyaret etti.
Vali İbrahim Taşyapan, Tuşba Kaymakamlığı görevine atanan Meral Uçar'ı ziyaret etti.
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