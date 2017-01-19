Vali Taşyapan'dan Kaymakam Uçar'a Ziyaret

Vali İbrahim Taşyapan, Tuşba Kaymakamlığı görevine atanan Meral Uçar'ı ziyaret etti.

Vali Taşyapan'dan Kaymakam Uçar'a Ziyaret

Vali İbrahim Taşyapan, Tuşba Kaymakamlığı görevine atanan Meral Uçar'ı ziyaret etti.

Makamında ziyaret ettiği Uçar'la bir süre kentin sorunlarıyla ilgili sohbet eden Taşyapan, yeni görevinde başarılar diledi.

Uçar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Taşyapan'a teşekkür etti.

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