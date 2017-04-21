Vali Taşyapan'dan 23 Nisan Mesajı

Van Valisi İbrahim Taşyapan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Vali Taşyapan, yayınladığı mesajda, "Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 97. yıldönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara bayram olarak armağan edişini bir kez daha coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin gelişip yükselmesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkabilmesi, çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesine ve tarihimizin gurur dolu sayfalarından ilham alarak günümüzün ihtiyaçlarına göre donatılmasına bağlıdır. Bu yıl 23 Nisan'ı daha görkemli ve yürekten kutlamalıyız. 97 yıl önce Kurtuluş Savaşı şartlarında kurduğumuz meclisimiz, kendi içimizden çıkan hainler tarafından kendi uçaklarımızla bombalandı. Bu zihniyeti iyi tanımamız ve buna karşı her zaman uyanık olmamız zaruridir. İnanıyorum ki; 23 Nisan 1920 ruhuyla hareket ederek özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı tehdit edecek her türlü oluşuma karşı bir ve beraber olduğumuzu, 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi gösterdiğimiz takdirde, büyük Türkiye hedefinin önünde hiçbir engel duramayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, meclisimizin ilk başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü, destansı Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk meclisimizdeki tüm vekilleri bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, ilimizde ve ülkemizdeki yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; dünyanın tüm çocuklarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN