Vali Tapsız, Yeni Kimlik Kartını Teslim Aldı

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli yeni kimlik kartını aldı.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Tapsız'a, daha önce yaptığı başvuruyla hazırlanan yeni kimlik kartı teslim edildi.



Tapsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan yeni kimlik kartlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.



Biyometrik ve yüksek güvenlikli yeni kimlik kartlarının vatandaşların hayatlarında önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Tapsız, "Öncelikle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ilimiz, ülkemiz ve dünyamız için huzur ve barış getirmesini diliyorum. Ülke genelinde olduğu gibi Karaman'da da 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları verilmeye başlandı." dedi.



Tapsız, mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak kimlik kartlarının, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır."