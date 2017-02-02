Vali Tapsız, Polis Uygulama Noktasını Denetledi

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Karaman-Konya yolu üzerindeki polis uygulama noktasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi.



İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şerafettin Coşkun ve Bölge Trafik Şube Müdürü Murat Bademoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette asayiş ve trafik uygulamaları hakkında bilgi alan Vali Tapsız, ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görevlerini her türlü zorlu şartlara rağmen büyük bir fedakarlıkla yürüten emniyet güçlerine teşekkür etti. Vali Tapsız, denetimin ardından uygulama noktasında görev yapan polislerle de bir süre sohbet etti. - KARAMAN