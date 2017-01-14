Vali Tapsız, Muhtarlarla Buluşmalarına Devam Ediyor

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Garnizon Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk da katıldı. Muhtarlara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan merkezden, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla 81 il valisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Başkanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileten Vali Tapsız, ülkemizin son dönemlerde yaşadığı terör olaylarıyla sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.



Vali Tapsız, Kurtuluş Savaşında devletler bazında ülkemizi işgal etmeye kalkanların bunu bugün terör örgütleri aracılığı ile yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, Türk milleti olarak dik duruşumuzla birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, bunun üstesinden geleceklerini söyledi.



Muhtarlara bu konuda önemli görevler düştüğünü söyleyen Tapsız, ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan oyunları iyi analiz etmelerini ve yaşanan gerçekleri bölgelerinde yaşayan halka anlatmalarını istedi.



Karaman'da her alanda çok güzel hizmetler yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini söyleyen Tapsız, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarım sektörüne kadar her yönüyle yapılan yatırımların genel değerlendirmesini yaptı. Karaman'a son 65 yılın en fazla kar yağışının gerçekleştiğini bununda yer altı kaynaklarına ve baraj sularına olumlu etki yaptığını söyleyen Tapsız, kış ayının bereketli geçmesiyle tarım ürünleri açısından ürün çeşitliliğinin artacağını ve 2017 yılının bereketli geçeceğine olan inancını belirtti.



Vali Tapsız, "Biz sizleri seviyoruz ve sizlere güveniyoruz. Sizlerde devletimize güvenin. Bu millet büyük bir millet, büyük bir devlet. Biz, bir ve beraber olduğumuz müddetçe bizi kimse yıkamaz, bölemez. Biz de sizlerden birisiyiz. Sıkıntılarınızı ve sorunlarınızı biliyoruz. Zaman zaman sizin sıkıntılarınızdan haberdar olamayabiliriz. Sizler burada devreye girecek bizim elimiz, ayağımız olacaksınız. Derdi olanı, sıkıntısı olanı gelip bizlere haber vereceksiniz. Bizler de vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini, refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz ve çalışacağız" dedi.



Mahalleleriyle ilgili yaşanan sıkıntıları, sorunları ve talepleri ileterek çözüm yolları aranan toplantının sonunda, birebir çözüm bulma noktasında toplantının çok faydalı geçtiğini belirten muhtarlar, Vali Tapsız'a toplantının düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. - KARAMAN