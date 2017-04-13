Vali Tapsız: "Karaman'a 14 Yılda 11 Milyar Türk Lirası Yatırım Yapıldı"

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, muhtarlarla düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Karaman'a 14 yılda 11 milyar Türk Lirası yatırım yapıldığını söyledi.



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda yapılan toplantıya Vali Süleyman Tapsız'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer, Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında Vali Yardımcısı İl Özel İaresi Genel Sekreter Vekili Ahmet Günaydın, il özel idaresi tarafından yapılan çalışmaları değerlendiren bir sunum yaptı.



Muhtarlar ve il müdürleriyle düzenlenecek toplantılarla bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini söyleyen Vali Tapsız da, Karaman'a son 14 yıl içerisinde yapılan ve tamamlanan proje ve yatırımlar hakkında bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Karaman'ın tarihsel kimliğini ön plana çıkararak manevi şahsiyetlerinin yanı sıra konumu itibariyle çok önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Tapsız, kente son 14 yılda 11 milyar Türk Lirası yatırım yapıldığını söyledi. Konuşmasının devamında, 2002 yılından bu yana Karaman'a yapılan yatırımları sayısal verilerle ifade eden Tapsız, yatırımlar açısından şehrin çok iyi bir durumda olduğunu dile getirerek, hızlı tren, havaalanı ve enerji alanındaki projelerin hayata geçirilmesiyle Karaman'ın yakaladığı ivmenin daha da yukarılara çekileceğini sözlerine ekledi. Deprem riskinin en az olduğu bölge olmasının yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı şirketler için önemli avantajlar sunduğunu dile getiren Tapsız, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizle sahip olduğumuz bu avantajı en iyi şekilde değerlendirerek, Karaman'ı ticari noktada istenilen hedeflere ulaşabileceğini söyledi. Kültür ve turizm sektöründe Karaman'ın tanıtımı ve sahip olduğu kültürel mirasın devamı için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Vali Tapsız, Karadağ'da yapılacak özel bir projeyle Karadağ'ı Karaman turizmine kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Vali Tapsız, Taşkele'de bulunan İncesu Mağarasında yapılacak yenileme çalışmalarıyla birlikte, Karaman Kalesi ve içindeki caminin yanı sıra diğer tarihi eserlerin de yenileme çalışmalarının yaptırılarak, şehri daha da ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Toplantıda, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında her zaman çözüm üreten bir anlayış içinde olduklarını ifade eden Vali Tapsız, sorun ve taleplerin giderilmesi konusunda ilgili müdürlere talimat verdi. - KARAMAN