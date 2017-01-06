Vali Tapsız İl Genel Meclisi Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, 2017 yılının Karaman için hizmetlerle geçecek güzel bir yıl olmasını dileyerek, önümüzdeki dönemde Karaman'ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.



İl Genel Meclis başkanı ve meclis üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya gelen Vali Tapsız, yeni yıl ile İl Özel İdaresinin yapacağı hizmet ve yatırımların aralıksız devam edeceğini belirtti.



Birlik ve beraberlik içerisinde Karaman'a daha güzel hizmetler yapmaya devam edileceğini ifade eden Tapsız, İl Özel İdaresinin yaptığı karla mücadele çalışmaları ve 2017 yılı faaliyet programına alınan çalışmalar hakkında meclis üyeleriyle bilgi alışverişinde bulundu.



İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer de Vali Tapsız'a teşekkür etti.