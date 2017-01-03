Vali Tapsız, Emniyet ve Jandarma Personelini Ödüllendirdi

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında görev yapan başarılı kolluk kuvvetlerine başarı belgesi verdi.



Tapsız, Valilik makamında gerçekleştirilen ödül töreninde, kurumlarında üstün performans gösteren jandarma ve emniyet teşkilatı personellerinin başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirmeyi uygun gördüklerini belirtti.



Tapsız, "Huzur ve sükun varsa bunlar sizin gayretli çalışmalarınız sayesindedir. Çünkü gece gündüz demeden canınızı dişinize takarak çalışıyorsunuz. Bu nedenle jandarma ve emniyet teşkilatımız ilimizde ve ülkemizde güvenimizi ve huzurumuzu sağlayan önemli kurumlardır." diye konuştu.



Tapsız daha sonra emniyet ve jandarma teşkilatında görev yapan tüm personelleri tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.