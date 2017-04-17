Vali Süleyman Kamçı, "Peygamber Efendimizin Hepimize Örnek Olması Gerek"

Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğum günü etkinlikleri ile ilgili bilgi vermek için Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.



Müftü Yardımcıları Mahmut Taşyapan, Galip Koçer, Tandoğan Topçu ve Atıf Akşit ile Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar Müftülerinin de hazır bulunduğu ziyarette İl Müftüsü Şahin Güven tarafından Vali Kamçı'ya gül takdim edildi.



Vali Kamçı, 17-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerin ana temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunun altını çizerek, güzel ahlakı, kalplere ve akıllara hitap eden hayatıyla Peygamberimizin hepimize örnek olması gerektiğini ifade etti. - KAYSERİ