Vali Su, Şırnak'ta Yapılacak Projeleri Anlattı

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde esnafı ziyaret edip sorun ve sıkıntıları dinlerken, PKK terör örgütün yıktığı Şırnak'ta yapılacak projeleri de vatandaşlara anlattı.



Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Su, vatandaşların ev, kira ve esnaf zararlarını tespit ettiklerini söyledi. Esnaf ziyareti sırasında "huzur istiyoruz" diyen 71 yaşındaki Fatma Beler'e Vali Su, "İşte burada huzuru sağladık. Memnun musunuz? Siz de bize dua edin. ve Kürtçe Allah senden razı olsun" dedi. Fatma Beler de, "Allah sizden de razı olsun. Allah bizi imandan etmesin. Allah bize huzur versin. Başka bir şey istemiyoruz" diye yanıt verdi.



"Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak"



Vatandaşlara yeni Şırnak'ı anlatan Vali Su, "Şu an düzenlediğimiz arazilerde, bir ay içinde konutların ihalesi yapılacak. İlk başta Gazi Caddesi'nde bin 266 konut yapıyoruz. Yaklaşık kent genelinde 6 bin konut yapacağız ilk etapta. Bir yıl içinde bitireceğiz. Bunların bin 266 tanesi Gazi Caddesi'nde olacak. Bir kısmı Bahçelievler, Yeni, Yeşilyurt, Dicle yani yıkılan yerlerde konutlar yapılacak. Bittiğinde vatandaşlara vereceğiz. Vatandaş derse benim 150 metre kare bir evim vardı, yıkıldı. Bu adama 150 metre kare ev vereceğiz. Bu adam bir kuruş para ödemeyecek. veya bir vatandaş 150 metre kare evime ev istiyorum diyorsa ve bizim ile anlaşma imzaladı. İmzaladığı andan itibaren de her ay 560 TL kira ödeyeceğiz. Operasyonlar bittiği tarihten itibaren ev kiraları verilecek, yeni evi teslim edilene kadar. Evini de bir kuruş para ödemeden almış olacak. Eski evine gıcır gıcır yep yeni ev veriyoruz. Diyelim 150 metrekare 20 yıllık eviydi. Biz ona sıfır 150 metrekare ev vereceğiz. Bazı vatandaşlar evim 150 metre kare idi. Ama ben 200 metrekare ev istiyorum derse o zaman geriye kalan 50 metrekareyi ödeyecek. Onu da belli bir takside bağlayacağız. Uzun vadeli ve yavaş yavaş ödeyecek. Ama tersi de mümkün. 150 metrekare evim vardı. Bana 100 metrekare yeter diyorsa geriye kalan 50 metrekarenin parasını biz ona vereceğiz. Hasarlı evlere de ödemeler yapıyoruz. Vatandaşın evi yıkılmamış ama evinde 5 bin, 10 bin ve 30 bin TL hasar var onu ödüyoruz. Az hasarlı olana ödemesi, evi yıkılana ev veriyoruz" dedi.



"Küçük esnafa 3 bin sosyal destek veriyoruz"



"Küçük esnafa 3 bin lira sosyal destek veriyoruz, karşılıksız" diyen Şırnak Valisi Su, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Burada yaptık onu ve bitirdik. Vatandaşların ev, kira ve esnaf zararlarını da tespit ediyoruz. Bir evin alt katı iş yeri ve yıkıldıysa onunda zararlarını karşılıyoruz. Cizre, Silopi ve İdil'de ödedik. Burada da ödeyeceğiz bu tür zararları. Vatandaşların yıkılan evlerin içindeki zararları da ödüyoruz. Zarar tespitinin yüzde 12'sinin de eşya zararını ödüyoruz. İlk etapta bunun yüzde 6'sını ödüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Esnafın beyanları farklı. Vergi dairesinde, maliyede kayıtları var ona göre tespitleri yapıyoruz. Ona göre zararı ne ise onu da ödüyoruz."



"İnsanca yaşamak istiyoruz"



Esnaf Mesut Çelik, artık insanca yaşamak istediklerini söyleyerek, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah işlerimizi rast götürsün. İnşallah bundan sonra huzur olacak. Biz hepimiz barış, huzur istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Türkiye'ye her taraftan saldırıyorlar. İnşallah hepimiz bir olacağız ve buna fırsat vermeyeceğiz" dedi.



Vali Su ziyaret ettiği kuyumcu esnafına, 'Vatandaş dolar bozduruyor mu? Kampanyaya iştirak ediyorlar mı?' diye sorunca, esnaf vatandaşların dolar bozdurduğunu söyledi.



Esnafı tek tek tokalaşıp, sohbet eden Vali Ali İhsan Su, hayırlı ve bol kazanç diledikten sonra ziyaretlerine son verdi. - ŞIRNAK