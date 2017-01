Vali Su, İhtiyaç Sahibi Aileleri Ziyaret Etti

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte, kentteki ihtiyaç sahibi ve terör mağduru vatandaşları ziyaret etti. Vali Su, kent kırsalı ve merkezinde terörü bertaraf ettiklerini belirtti.



Şırnak Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen ile birlikte, ihtiyaç sahibi ve terör mağduru vatandaşları ziyaret etti. Su ve eşi, önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı evleri yıkılan ve Yeni Mahalle'de kiraladıkları bir evde 15 kişi olarak ikamet eden Tutun ailesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Su, "Terörden dolayı evi yıkılana karşılık sıfır ev vereceğiz. 'Hiçbir kuruş para ödemeden, ev almayı kabul ediyorum' diyorsanız, her ay da kira bedeli olarak 560 TL sizin hesabınıza yatacak. Sizin evler yapılana kadar bu devam edecek. Sağda solda söylenenlere değil benim söylediğime inanın. Cizre'de Silopi'de ve İdil'de ödedik, oradakilere sorabilirsiniz. Kiracıysa, kiracıya ödüyoruz eşya parasını" dedi.



Şırnak kırsalında ve merkezde terörü bertaraf ettiklerini belirten Vali Su, "Çukurdur vesaire hepsini bertaraf ettik terörden, hem kırsalda hem de merkezde. Şimdi de burayı ihya edeceğiz, kalkındıracağız. Bunun için hükümetimiz ile hem bu bölgeye özel bir teşvik getirdi. Cazibe merkezlerini oluşturdu. Şimdi burada yatırım yapacak adamın her şeyini devlet karşılıyor. Yeter ki fabrika kur, işe adam yerleştir. Şimdi onunla ilgili çalışma devam ediyor. Müracaat edenlerin her şeyini kalkınma bankamız halledecek. Şırnak merkezde ilk etapta 6 bin konut yapacağız. Her mahallede olacak, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Cumhuriyet, Bahçelievler, Yeni ev Dicle mahallerinin belli yerlerine bir miktar konut yapacağız. Herkese evine karşılık güzel ev vereceğiz. Eşya parasını da ödüyoruz. Esnafa da ödedik zararlarını, ödüyoruz. Artı küçük esnafa 3 bin TL karşılıksız destek yaptık. Cumhurbaşkanımız diyor ki, 'Vatandaşımız mutlu olacak. Memnun olacak.' Onun için gayret ediyoruz. Hükümetimiz, başbakanımız, içişleri bakanımız, bakanlarımız hepsi ve bizler sizin mutlu olmanız için, yaşam standartların yüksek olması için gayret ediyoruz. İnşallah daha iyi olacak her şey" diye konuştu.



Su, daha sonra ise, 2 yıl önce tümör yüzünden eşini kaybeden ve 7 çocuğu ile yaşayan Medine Taşar'ın evini ziyaret etti. Vali Ali İhsan Su'nun, "Size kim bakıyor sorusuna", Taşar, "Allah bakıyor, siz bakıyorsunuz. Devletimiz bakıyor. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diye cevap verdi.