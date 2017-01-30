Vali Su'dan Terör Mağduru Ailelere Ziyaret

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, eşi Züleyha Su ile birlikte PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu mağdur olan Tutun ve Taşar ailelerini ziyaret etti.



Terör mağduru Ahmet Tutun, ziyaret sırasında Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde hasar oluşması nedeniyle oğlunun evine sığındıklarını ifade ederek, bir evde üç ailenin yaşamak zorunda kaldığını söyledi.



Vali Su da mağdur ailelere devlet desteği ile gıda ve barınma yardımında bulunduklarını belirterek, bu yöndeki çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktardı.



Terör nedeniyle mağdur olanların yaralarını hızla sardıklarını ifade eden Su, şöyle dedi:



"Bütün yaralar sarılıyor, mağduriyetler giderecek. Evi yıkılana ev, iş yeri yıkılana iş yeri verilecek. Kimin kaç metrekare büyüklüğünde evi yıkılmışsa aynı metrekare yeni bir eve sahibi olacak. Bunun için bir kuruş ödemeyecek. Evi yıkılan sözleşmeye imza atarsa her ay kendisine evi yapılana kadar 560 lira kira desteği veriyoruz. İş yeri yıkılan vatandaşa da yine iş yeri sahibi olacak. Kiracı olan evin içinde bulanan eşyası gitmişse evin değerinin yüzde 12'si kadar para verilecek. Ayrıca iş yeri sahiplerine 3 bin lira geri ödemesiz yardım yapıyoruz."



Su, Gazi Paşa Mahallesi'nden başlamak üzere Dicle, Cumhuriyet, Yeni, İsmet Paşa ve Yeşilyurt mahallelerinde 6 bin konutun yapılacağını da belirtti.



Züleyha Su da ziyaret sırasında çocuklara oyuncak verdi.





Devletin verdiği desteklerinden çok memnun olduğunu belirten yedi çocuk annesi Medine Taşar, terör saldırılarına tepki gösterdi.