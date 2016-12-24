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Vali Su'dan Askeri Birlik Ziyareti

Vali Su'dan Askeri Birlik Ziyareti

ŞIRNAK(AA) - Şırnak Valisi Ali İhsan Su, merkeze bağlı Seslice Askeri Taburu'ndaki askerleri ziyaret ettiVali Su, beraberinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Aydoğan Aydın ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile 6.Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Seslice Taburu'na ziyarette bulundu.

Vali Su'dan Askeri Birlik Ziyareti

ŞIRNAK(AA) - Şırnak Valisi Ali İhsan Su, merkeze bağlı Seslice Askeri Taburu'ndaki askerleri ziyaret etti

Vali Su, beraberinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Aydoğan Aydın ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile 6.Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Seslice Taburu'na ziyarette bulundu.

Askerlerle bir süre sohbet eden Vali Su, daha sonra denetimlerde bulundu.

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