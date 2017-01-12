Vali Şentürk'ten Yaban Hayvanları Uyarısı

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, yoğun kar yağışı nedeniyle beslenme sıkıntısı çeken yaban hayvanlarının unutulmaması gerektiğini bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kurum amirlerine hitap eden Vali Şentürk, kurum ve kuruluşlardan yaban hayvanları için çalışma yapmalarını istedi.



Doğaya yaban hayvanları için yiyecek bırakılması talimatını veren Şentürk, şunları kaydetti:



"Zorlu kış şartlarında beslenmekte zorlanan yaban hayvanlarına gıda ve yem bırakmalıyız. Soğuktan etkilenenler sadece insanlar değildir, doğada yaşayan hayvanların da beslenmeye ihtiyacı vardır. Bu soğuk kış günlerinde hayvanları da düşünmemiz gerekiyor. Doğadaki hayvanlar zor şartlarda yaşıyor, gıdaya erişemiyorlar. İl Özel İdaresi olarak, yaban hayvanları için doğaya çeşitli gıdalar bırakıyoruz. Kırşehir Belediyesi, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili kamu kuruluşlarımız bu konuda gösterdikleri hassasiyeti artırmalıdır. Ayrıca, ilimizdeki sivil toplum kuruluşları da bu konuya destek versinler."