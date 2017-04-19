Vali Şentürk'ten Osb'ye Ziyaret

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şentürk, OSB ziyaretinde özel bir güneş enerji sistemleri fabrikasında incelemede bulundu.



İşletme sahibi Süleyman Eraslan'dan fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi alan Şentürk, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların Kırşehir istihdamına büyük katkılar sağladığını ifade etti.



Kırşehir OSB'de nitelikli elemanlarıyla kaliteli ürünler üreten, bu ürünleri yurt içi ve yurt dışına satan firmaların bulunduğuna işaret eden Şentürk, şunları kaydetti:



"Kırşehir ekonomisine büyük katkılar sağlayan güneş ışığını enerjiye dönüştürmek amacıyla kurulan bir işletmede, incelemelerde bulunduk. Organize Sanayi Bölgesindeki bütün fabrikalar, ilimize değer katmaktadırlar. Organize Sanayi Bölgemiz, sağladığı istihdam, barındırdığı sanayiler ve ürettiği kaliteli ürünler ile Kırşehir için önemli bir konumdadır."