Vali Şentürk'ten Onyx Mermer İşletmeciliğine Destek

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, onyx mermer hediyelik eşya işletmeciliğinin desteklenerek, kente ekonomik katkı sağlaması gerektiğini söyledi.



Terme Caddesinde faaliyet gösteren özel bir onyx taş işletmesini ziyaret eden Şentürk, işletme sahibi Adnan Arı'dan onyx taşı ve özellikleri hakkında bilgi aldı.



Kırşehir'de halıcılık, kilimcilik gibi geleneksel el sanatlarının unutulmaya yüz tuttuğuna vurgu yapan Şentürk, şunları kaydetti:



"Kırşehir'e özgü bir sanat olan Onyx taş işlemeciliğinin de kaybolmaması için desteklenmesi gereklidir. Bundan on beş yıl kadar önce Kırşehir'de 10'dan fazla esnaf onyx taş işlemeciliği yaparken günümüzde bu sayı sadece ikiye düşmüş. Bu eserler el emeği ve göz nuru ile yoğun bir emekle üretiliyor. Ama bu sanatta günümüzde unutulmaya yüz tutmuş durumda. İş yerleri sanatın yaşatılması için çırak bulunamadığını, yeni ustaların yetişmediğinden yakınıyor. Bilindiği gibi Onyx taşı, mermerden farklı bir taş."