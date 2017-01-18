Vali Şentürk: "Kırşehir Mazlumlara Yardım Eden İller Arasında İlk Sıralarda"

Valilik tarafından başlatılan Halep'e yardım kampanyası alanında incelemede bulunan Vali Necati Şentürk, Kırşehir'in mazlumlara yardım eden iller arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.



Yardım merkezini ziyaret eden Vali Necati Şentürk, "Kırşehirlilerin mazlumlara karşı daima sofrasının ve gönlü daima açıktır" dedi.



Vali Necati Şentürk, yaptığı açıklamasında, "Halep'te zor günler geçiren soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla yardım kampanyası başlattık. Yardımlar, bu merkezde toplanacak ve ilçelerden gelen yardımlarla beraber tırlarla yola çıkaracağız.



Türk milleti, tarih boyunca mağdurlara, zulme uğramışlara kucak açmış, yardım etmiştir. Ahiler diyarı Kırşehir'de de evinden, yurdundan ayrılmış yetimlere, dullara, hastalara, mazlumlara yardım toplayıp göndereceğiz. Kırşehirlilere yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.



Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ticaret Borsası da kampanya kapsamında 370 adet battaniye topladı. Toplanan yardımlar için makbuz kesiliyor. Ayrıca, yapılan yardımlarda gıdaların uzun süre dayanıklı olmasına, giyeceklerin de temiz ve kullanılmamış olmasına dikkat edilmelidir. Nakdi yardım yapmak isteyenler de kampanya için açtığımız banka hesap numarasına yardımlarını yapabilirler" diye konuştu.



Yardım kampanyasının toplandığı alanda yapılan incelemeye Vali Necati Şentürk ile birlikte İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir'de katıldı. - KIRŞEHİR