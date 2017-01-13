Vali Şentürk, Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, TEOG 1. dönemde soruların tamamını doğru cevaplayan 10 öğrenciyi ödüllendirdi.



Vali Şentürk, 2016-2017 eğitim öğretim yılı TEOG 1. dönemde soruların tamamını doğru yapan 10 öğrenciyi makamında konuk etti.



TEOG'da dereceye giren öğrencilerin sadece Kırşehir'i değil, bütün ülkeyi gururlandırdığını ifade eden Şentürk, şunları söyledi:



"Öğrencilerimiz, TEOG'da bütün soruları doğru cevaplamış ve 700 tam puan almışlardır. Bu zor başarı uzun çalışmalar sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerimizin hepsini kutluyorum. Tabi bu başarıda emeği geçen öğretmenlerine ve ebeveynlerine de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ileride meslek hayatına başladıklarında ülkemizi daha iyi noktalara getirecek işler yapacaklardır. Başarınız her türlü takdirin üzerindedir. İlimizdeki bu başarılar artarak devam edecektir."



Şentürk, konuşmasının ardından öğrencileri cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi. Öğrencilere ödüllerinin verilişi sırasında 10 Ocak'ta Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlandığını hatırlatan Şentürk, bazı öğrencilerin ödüllerini, kabulü izleyen basın mensuplarınca verilmesini istedi.



İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz ve okul müdürlerinin de yer aldığı ödül törende, Cacabey Ortaokulundan Zeynep Nil Çelik, Zeynep İrem Tunç ve Nazlıgül Akkuş, Cumhuriyet Ortaokulundan Selenay Güneş, Ayşenur Doğaner ve Boran Kılıç, Kaman Şehit Bayram Kara Ortaokulundan Fahrettin Efe İlanbey, Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulundan Mehmet Koca, Mucur Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulundan Tuğba Gül ve Vali Mithat Saylam Ortaokulundan Rabia Gül Toktaş, ödüllendirildi.