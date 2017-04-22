Vali Şentürk, Badminton Şampiyonlarını Ağırladı

Vali Necati Şentürk, Türkiye Badminton Şampiyonasında dereceye giren gençleri kabul etti.



Kırşehir Aile ve Sosyal Politikilar Müdürü Ramazan Baykara başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete Fatma Bacı Sevgi Evleri yöneticileri, şampiyonada derece yapan, devletin koruması altındaki gençler ve antrenörleri katıldı.



Vali Necati Şentürk, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, devletin korumasındaki gençlerin aldığı bu başarılı sonuçların kendilerini gururlandırdığını söyledi.



Kırşehir'deki gençlerin sportif faaliyetlerde başarılı sonuçlar elde etmeye her zamanki devam ettiğini belirten Vali Necati Şentürk, "Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'da bu yıl altıncısı düzenlenen Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Badminton Şampiyonasında Kırşehir'ii temsil eden sporcularımızdan Genç Kızlarda Gülşah Küçükbaba Türkiye 2.si olarak Gümüş madalya, Yıldız Kızlarda Nazlı Karaca Türkiye 1.si olarak Altın madalya ve aynı kategoride Nazlı Doğan - Ali Şahin karışık çiftler müsabakalarında ise Türkiye 1. olarak Altın madalya almışlardır.



Bu gurur hepimizin, bu gurur Kırşehir'indir. Gençlerimizi ve bu başarıda emeği geçen antrenörlerini kutluyorum. Çocuklarımızdan bu başarıların devamını diliyorum. Gençlerimizin spor dallarında elde ettikleri başarılar derslerine de olumlu şekilde yansımaktadır" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Necati Şentürk, sporculara ödüllerini takdim etti. - KIRŞEHİR