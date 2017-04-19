Vali Şahin Yetim Çocukları Sevindirdi

Samsun Valisi İbrahim Şahin, yetim çocukları Samsunspor forması ve eşofman hediye ederek sevindirdi.



İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Genel Koordinatörü Selim Sarper Küçük, yetim çocuklar ile birlikte Samsun Valisi İbrahim Şahin'i ziyaret etti. Samsunspor maçı öncesinde Vali Şahin'in konuğu olan yetim çocuklara forma ve eşofman hediye edildi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İbrahim Şahin, yetim çocukları sevindirmenin önemini vurguladı.



Samsun Valiliği önünde toplu halde fotoğraf çektirilmesinin ardından yetim çocuklar Samsunspor maçına gitti. - SAMSUN