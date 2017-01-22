Haser: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt'ta polis aracına yönelik saldırılarla ilgili olarak yakalanan teröristle ilgili tweet attı. Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt İlçemizde polis aracı saldırısıyla ilişkisi olduğu değerlendirilen Ş.T. Tekirdağ'da yakalanmıştır. Başarıyla yürütülen operasyonda yoğun gayret ve emek sarfeden İstanbul ve Tekirdağ Emniyet görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Şahin Twitter'dan Teröristin Yakalandığını Duyurdu
Haser: Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt'ta polis aracına yönelik saldırılarla ilgili olarak yakalanan teröristle ilgili tweet attı.
Haser: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads