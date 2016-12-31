Vali Şahin Taksim'de Görev Yapan Polisleri Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Vasip Şahin Taksim'de yılbaşı gecesi görev yapan polisleri ziyaret etti.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte Taksim Meydanı'na gelen Vali Şahin, polislerle tek tek tokalaştı. Gazetecilere çikolata ikram eden Vali Şahin, "Taksim'de bu soğukta görev yapan arkadaşlarımızın yeni yıllarını kutlamak üzere buraya geldim. Burada büyük bir fedakarlıkla halkımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmeleri için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İstanbul polisi 25 bin kişi ile görevinin başında. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Yeni yıl dileklerini de sıralayan Vali Şahin, "İnşallah önümüzdeki yıl huzurla, mutlulukla, sağlıkla geçirdiğimiz bir yıl olsun. Ülkemize ve bölgemize barış hakim olsun. 2016 ve önceki yıllarda yaşanan acıları bir daha yaşamayalım millet olarak. Önümüze bakarak istikbale yürüyüşümüze devam edelim diyorum" ifadelerini kullandı.



Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını vurgulayan Şahin, "İnşallah bundan sonra da olmayacaktır. Bu noktada gerek polisimi, gerek jandarmamız, gerek sahil güvenlik hepsi ayaktalar, görevlerinin başındalar. Milletimizin sağ duyusuna hayran olmamak mümkün değil. Şehitlerini, gazilerini unutmamış bir anlayışla bugün vakur bir şekilde yeni yıla girme hazırlıklarını yapıyorlar. Bu anlamda bütün milletimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL