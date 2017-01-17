Vali Şahin Ortaköy Saldırganının Yakalandığını Açıkladı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy saldırganı Abdülkadir Masharipov'un yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında 2 bin polisin çalıştığını ve 7 bin 200 saat kamera görüntüsünün incelediğini vurgulayan Şahin, zanlının suçunu kabul ettiğini de belirtti.



İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde kameralar karşısına geçti. Basın toplantısında konuşan Vali Vasip Şahin Ortaköy saldırganının yakalandığını açıkladı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün saldırının ardından ciddi bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Şahin, "Bu gece Esenyurt ilçemizde yapılan bir operasyonda bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdulkadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani. 1983 Özbekistan doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 Ocak ayında geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı. Özel ekiplerle birlikte 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir'de ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist İstanbul'a geldiğinde önce Başkaşehir'de bir ev kiralıyor. Olay gününe yakın bir iki ev değiştirmek suretiyle kendini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu'ndan olay yerine geliyor ve eylemini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.



Saldırganın yakalanma sürecinde polisin 152 operasyon düzenlediğini belirten Şahin, "Bu operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Bu arada 168 yabancı da 'yabancı terörist' şüphesine binaen ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları, 2 adet tabanca ve şarjörü, 2 adet drone ve sim kartlar ele geçirilmiştir. Terörist suçunu kabul etmiştir. Aynı zamanda yapılan inceleme ile parmak izi de uyuşmuştur" diye konuştu.



İstanbul'da benzer hadiselerin yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığının altını çizen Şahin, "Burada vatandaşımızın duyarlılığı çok önemli. Bu operasyonlar boyunca yaklaşık 2 bin 200 civarında ihbar yapıldı. Bunlar bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızdan bu tür hassasiyetlerinin artarak devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vasip Şahin teröristle birlikte bir Iraklı erkek ve 3 kadının da yakalandığını, bu zanlıların da örgüt bağlantılarının incelendiğini kaydetti.



Vali Şahin zanlının nasıl yakalandığının sorulması üzerine, "Polisimizin o civarda zaten takipler devam ediyordu. Dün 5 adresi takip ettiler. Öğleden sonra bu adreslere yönelik operasyonlara devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi" dedi.



Saldırganın bağlantılarının araştırıldığının altını çizen Şahin, Masharipov'un 2016 Ocak ayında doğu sınırlarından Türkiye'ye giriş yaptığının değerlendirildiğini vurguladı.



İstanbul Valisi Şahin polisin ciddi çalışmaları sonucu rahat hareket edemeyen zanlının yurt dışına kaçamadığının tahmin edildiğini, operasyon sırasında ise polisin silah kullanmadığını belirtti.



Vali Şahin, "Zanlıyı yakalayan İstanbul polisi ödüllendirilecek mi" sorusuna "Bu gayret devletimiz tarafından karşılıksız bırakılmayacaktır" diyerek yanıt verdi. - İSTANBUL