Vali Şahin'in Koltuğunu Öğrenci Lara Şensoy'a Bıraktı

Vali Şahin'in koltuğuna oturan Lara Şensoy İstanbul'u çok sevdiğini fakat trafikten dolayı oldukça sıkıldığını söyledi.



Haber-Kamera İhsan YALÇIN İstanbul DHA



İstanbul Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Lara Şensoy'a bıraktı. Koltuğa oturan Şensoy, İstanbul'u çok sevdiğini; fakat trafikten dolayı oldukça sıkıldığını belirtti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, şehit çocukları İstanbul Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti. Öğrencileri kapıda karşılayan Vali Şahin koltuğunu kısa süreliğine 8. sınıf öğrencisi Lara Şensoy'a teslim etti.



İNSANLARIMIZI KİTAP OKUMAYA TEŞVİK ETMELİYİZ



Şahin'in koltuğuna oturan öğrenci Lara Şensoy, İstanbul'u çok sevdiğini; fakat trafikten dolayı oldukça sıkıldığını dile getirdi.



Türkiye'de kitap okuma oranının düşük olduğuna dikkat çeken Lara Şensoy, İnsanlarımızı kitap okumaya teşvik etmeliyiz. Bunun için daha fazla kütüphaneler yapmalıyız. Halka açık alanlara kitaplar koymalıyız. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmalıyız. Çocuklar için park alanlarını çoğaltmalıyız. Hayvanlar için kışın zor şartlarına karşı her ilçede barınaklar yapmalıyız dedi. Vali Şahin, Şensoy'un konuşmasının ardından diğer öğrencilerle de sohbet etti.