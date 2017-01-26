İstanbul Valisi Vasip Şahin, gümrük teşkilatının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.
İstanbul gümrük yöneticileri 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle İstanbul Valisi Vasip Şahin'i ziyaret ettiler. Görüşmede, Bölge Müdürü Halil İbrahim Bozkuş başkanlığındaki heyet, Vali Şahin' e İstanbul'daki dış ticaret ve gümrük işlemleri hakkında bilgiler sundu.
Yapılan görüşmede Vali Vasip Şahin, İstanbul'daki tüm gümrük çalışanlarının gümrük gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. - İSTANBUL
Vali Şahin, Gümrük Teşkilatının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü Kutladı
İstanbul Valisi Vasip Şahin, gümrük teşkilatının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutladı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, gümrük teşkilatının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.
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