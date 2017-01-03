Vali Şahin'e Ziyaret

Samsun 19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ulukan Abacı ile yönetim kurulu üyeleri, Vali İbrahim Şahin'i makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, kendisinin de sık sık Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek, buradaki uçaklarla uçtuğunu söyledi.



Samsun'un havacılık alanında bir merkez ve marka şehir olması gerektiğini dile getiren Şahin, "KHK kapsamında kapatılarak OMÜ'ye devredilen Canik Başarı Üniversitesinin uzay ve havacılık üniversitesi olarak faaliyetini sürdürmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Bu konuyu Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç ile de paylaştım. Havacılık sektöründe yazılımlar üreten, havacılık ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacak bir üniversite olabilir." dedi.



Abacı da çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, içinde bulunduğu süreci atlatmasında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini anlatan Abacı, kulüplerinin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz havacılık eğitimi verdiğini kaydetti.