Vali Şahin'e Samsunspor Forması

Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri Vali İbrahim Şahin'i ziyaret ederek forma hediye etti.



Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri Vali İbrahim Şahin'e teşekkür ederek, Samsunspor'un son durumu hakkında bilgi verdi.



Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Şahin, Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında ve Samsunspor'a başarılar diledi.



Piyango bileti aldı



Daha sonra Vali Şahin, 51. yıl etkinlikleri kapsamında Samsunspor'a ek gelir sağlamak amacıyla düzenlenen 51. Yıl Milli Piyango bileti satın aldı.



Ziyaretin sonunda, Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, Vali'ye 55 numaralı İbrahim Şahin yazılı Samsunspor forması takdim etti. - SAMSUN