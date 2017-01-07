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Vali Şahin'den Sürücülere Uyarı

Vali Şahin'den Sürücülere Uyarı

"An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum"İstanbul DHAİstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu.

Vali Şahin'den Sürücülere Uyarı

"An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum"

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.

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