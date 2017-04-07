Vali Şahin'den 'Sıvasız ve Boyasız Ev' Uyarısı

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 18 Temmuz itibariyle Samsun'un, dünyanın en büyük 3. organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, ana yola bakan cephelerde sıvasız ve boyasız ev kalmaması uyarısında bulundu.



Vali İbrahim Şahin, İlkadım ilçesi muhtarlarının şikayet, talep ve önerilerini dinlemek üzere, İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri konferans salonunda düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz birer konuşma yaptı.



"Ana yola bakan cephelerde sıvasız, boyasız ev kalmayacak"



Vali İbrahim Şahin ise yaptığı konuşmada, "18 Temmuz itibariyle Samsun, dünyanın en büyük 3. organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak. İlimize 5 bin sporcu, 3 bin civarında spor adamı, 8 bin civarında medya mensubu gelecek. On binlerce insan gelip oyunları bizzat izleyecekler. Bir milyara yakın da pasif izleyici televizyonlarının başında izleyecek. Bu gelen insanların buradaki güzellikleri görmesi gerekir. Onun için değerli muhtarlar siz bu konuda arkadaşlarımıza yardımcı olacaksınız. İlkadım ilçemizi kaliteli yaşam anlamında daha iyi noktaya taşımamız gerekiyor. Buradaki eski evleri onarıp ayağa kaldıralım. Kaymakamlarımıza talimat verdim. Ana yola bakan cephelerde sıvasız, boyasız ev kalmayacak. Bu konularla ilgili çok çaba sarf edelim" dedi.



"15 Temmuz karanlığa direnişin, yeniden dirilişin adı olmuştur"



15 Temmuz akşamı Türkiye'nin hiçbir istisnası ve hiçbir izahı olmayan bir yol ayrımıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Şahin, "Aziz milletimiz istiklali ve istikbali için F16'ların, helikopterlerin, tankların ve tüfeklerin karşısına yüreklerindeki büyük imanla dikilmiş, vatanımızı işgalcilere teslim etmemiştir. 15 Temmuz karanlığa direnişin, yeniden dirilişin adı olmuştur. Rabbim bu milleti, bu ülkeyi ilelebet korusun, muhafaza etsin" diye konuştu.



Konuşmaların ardından mahalle muhtarları sırayla söz alarak, mahallelerinde yapılan çalışmalar ve sorunlarla ilgili olarak görüşlerini, önerilerini ve taleplerini Vali Şahin ve Başkan Yılmaz'a aktardı.



Toplantıya ayrıca, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, belediye meclis üyeleri ve İlkadım ilçesi mahalle muhtarları katıldı. - SAMSUN